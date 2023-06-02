2 июня, 06:40
Военная операция на Украине

Рогов заявил о завершении формирования группировок ВСУ для наступления

AP Photo/ Libkos
© AP Photo/ Libkos

Председатель движения "Мы вместе с Россией" ранее сообщил, что опасность наступления ВСУ в Запорожской области сохраняется

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Украинские войска завершили создание ударных группировок для наступления на запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"На запорожском направлении завершено формирование ударных группировок боевиков ВСУ. Подробнее по их количеству, составу и направлениям готовящихся ударов сообщу позже", - написал он в Telegram-канале.

27 мая Рогов заявил ТАСС, что опасность наступления ВСУ в Запорожской области сохраняется, о чем свидетельствуют и обстрелы региона, в том числе дальнобойными ракетами, и сосредоточенная у линии соприкосновения группировка войск численностью около 65 тыс. человек. Сравнимые украинские силы располагаются в городах Запорожье и Днепр (ранее - Днепропетровск). Ранее он отмечал, что запорожское направление из-за планов Киева захватить ЗАЭС, а также выйти к Азовскому морю и рассечь сухопутный коридор в Крым может стать приоритетным для ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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