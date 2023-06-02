Иноагенты могут стать кандидатами на выборах мэра Москвы

По словам зампреда Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, при выдвижении своих кандидатур иностранные агенты должны прописать свой статус во всех СМИ, подписных листах и в целом в любых публикациях

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Иностранные агенты могут выдвинуть свои кандидатуры на выборах мэра столицы, но их статус должен быть отражен во всех публикациях СМИ, в подписных листах, в избирательных бюллетенях и так далее. Об этом сообщил в интервью ТАСС в пятницу зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Иноагентам принимать участие в выборах не запрещено. Они могут не только голосовать, но даже баллотироваться. Единственное, что они должны быть обозначены: во всех СМИ, в подписных листах, в целом в любых публикациях. Если иноагент будет зарегистрирован, то и в избирательных бюллетенях, в информационных и агитационных материалах должно быть соответствующее обозначение", - сказал Реут.

Он отметил, что требования к кандидатам от партий и самовыдвиженцам схожи. "Единственное различие в том, что первые не собирают подписи от избирателей, они освобождены от этого. Самовыдвиженцы же должны представить в Мосгоризбирком от порядка 38 тыс. до почти 41 тыс. подписей - запас предусмотрен на случай ошибок в подписных листах", - уточнил зампредседателя Мосгоризбиркома.

Реут добавил, что остальные требования к кандидатам-самовыдвиженцам и кандидатам от партий одинаковы: необходимо представить ряд документов, а также пройти муниципальный фильтр - собрать 110 подписей муниципальных депутатов. "Такой фильтр введен достаточно давно, не первые выборы мэра проводятся в таком регламенте, - чтобы отсеять кандидатов, которые не пользуются поддержкой в районах среди муниципальных депутатов", - пояснил он.

Решение - за Мосгордумой

Реут уточнил, что решение о назначении выборов мэра принимают депутаты Мосгордумы, и оно ожидается в ближайшие дни: не ранее, чем за 100 дней до Единого дня голосования, но не позднее, чем за 90, - то есть в период с 2 по 12 июня.

"В соответствии с законом, сама избирательная кампания начинается именно с момента назначения выборов, и в этом году это примерно первая декада июня. Подобные решения принимаются всегда до начала избирательной кампании. Старт избирательной кампании начинается не от принятия решения, а от даты его опубликования - на публикацию у Мосгордумы пять дней. На первом этапе кампания заключается в 30 днях на выдвижение кандидатов и сбор подписей в их поддержку, а также подачу кандидатами документов на регистрацию", - сказал зампредседателя столичной избирательной комиссии.

По его словам, возможность собирать подписи онлайн разрешила эти вопросы, в предыдущие выборы в Москве ей воспользовалось небольшое количество кандидатов, и "подписей сдано в электронной форме было немного, очень небольшое количество". "Будут ли собираться подписи онлайн на этих выборах или нет, - это решает орган, который назначает выборы в соответствии с законом. Мы пока этого не знаем. Наверное, действительно будущее на выборах мэра за партийными кандидатами, которым такие подписные листы заполнять не нужно. В целом, сбор подписей - это такой достаточно архаичный инструмент", - заключил Реут.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.