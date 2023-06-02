Москва потратит на выборы мэра более 1 млрд рублей

Согласно закону о бюджете города на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, на проведение выборов в столице предусмотрено 1 млрд 255 млн 834,3 тыс. рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Свыше 1 млрд рублей предусмотрено в московском бюджете на проведение выборов мэра столицы в 2023 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС в пятницу зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Чуть больше 1 млрд рублей", - ответил Реут на вопрос, каков бюджет избирательной кампании в этом году.

Согласно закону о бюджете города на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, на проведение выборов в Москве в 2023 году предусмотрено 1 млрд 255 млн 834,3 тыс. рублей. В последний раз главу столицы выбирали в 2018 году. Тогда на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов Мосгоризбирком утвердил бюджет в размере 572 млн 481,6 тыс. рублей. В 2013 году на выборы столичного градоначальника было предусмотрено 433 млн 216,5 тыс. рублей.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.