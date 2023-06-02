Слуцкий рассказал о планах ЛДПР выдвинуть своего кандидата на выборах президента России

Окончательное решение либерал-демократы примут после единого дня голосования, отметил лидер партии

УФА, 2 июня. /ТАСС/. ЛДПР будет участвовать в выборах президента России и выдвинет своего кандидата, окончательное решение либерал-демократы примут после единого дня голосования. Об этом в пятницу сообщил лидер партии Леонид Слуцкий, отвечая на вопросы студентов Башкирского государственного университета.

"Конечно, ЛДПР будет участвовать в выборах президента России, и выдвинем своего кандидата. Но точнее скажу осенью, когда мы пройдем региональные выборы", - сказал политик.

Ранее в интервью ТАСС Слуцкий в ответ на вопрос о его участии в президентских выборах и об участии ЛДПР в этой кампании в целом заявил, что партия примет решение осенью.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ранее утверждала, что очередные выборы президента России будут объявлены и проведены в определенные законом сроки. Пока они планируются на 17 марта 2024 года. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.