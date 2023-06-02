На рассмотрение Группы высокого уровня Совмина Союзного государства вынесли 15 вопросов

По многим из них Москве и Минску не требуется согласовывать позицию, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства (СГ) состоялось в Москве, на обсуждение вынесены 15 вопросов и по многим из них сторонам не требуется согласовывать позицию. Об этом сообщил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

"Вынесены на рассмотрение 15 вопросов, которые стороны считают актуальными и содержательными, - сказал он, открывая заседание. - Ряд из них стороны готовы поддержать практически без обсуждения".

Обсуждаемые вопросы касаются экономической интеграции стран и строительства Союзного государства. Мезенцев поблагодарил сопредседателей группы за выход в очный формат обсуждений. Он отметил, что с 2021 года группа доказала свою значимость, проведено уже 10 заседаний.

В мероприятии также принимают участие сопредседатели: зампред правительства РФ Алексей Оверчук и посол Белоруссии в Москве, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра, Дмитрий Крутой, а также посол РФ в Минске Борис Грызлов и руководители федеральных органов исполнительной власти и республиканских органов государственного управления.

Ранее Мезенцев отмечал, что открытость и искренность, свойственные заседаниям группы, являются реальным фундаментом для дальнейшего движения вперед к полной реализации союзных программ, а ее работа вносит вклад в развитие Союзного государства, решая многие вопросы практической направленности в промышленной, аграрной, транспортной и прочих отраслях. К настоящему моменту уровень реализации программ СГ превысил 70%. В 2023 году ожидается проведение около 300 мероприятий.