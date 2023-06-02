Медведев не верит, что производители смартфонов не сотрудничают с разведкой своих стран

Зампред Совбеза РФ прокомментировал вскрытие разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал владельцев любых смартфонов не верить, что их производители могут отказываться от сотрудничества со спецслужбами своих стран.

В четверг ФСБ России заявила о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Сама компания в ответ выступила с утверждением, что не сотрудничает с американской разведкой.

"Когда любая, даже самая крупная технологическая компания говорит, что она по идейным соображениям отказывается сотрудничать с национальным разведсообществом, это означает одно из двух: а) она беззастенчиво врет или б) она собралась закрыться. Чудес не бывает", - заявил Медведев в ответ на вопрос журналистов, верит ли он утверждениям Apple. "Это нужно иметь в виду владельцам любых смартфонов, будь то продукция Apple с закрытой для всех пользователей iOS или же Samsung с открытым для сторонних приложений Андроидом. Как говаривал Мюллер в известном сериале: "верить в наше время нельзя никому, даже себе", - добавил зампред Совбеза РФ.

О ситуации с шпионским ПО

По данным ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов Apple, принадлежащих как российским абонентам, так и зарубежным пользователям, "использующим сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Китай и Сирию". Компания дает широкие возможности по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, сделали выводы в ФСБ.

Кроме того, в четверг сообщалось, что "Лаборатория Касперского" обнаружила целевую кибератаку, проводящуюся с помощью мобильных устройств Apple. Несколько десятков iPhone сотрудников компании оказались заражены шпионским ПО, отмечалось, что действенного способа удалить такую программу еще не найдено.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию журналистам, подчеркнул, что сотрудникам Администрации президента запрещено использовать в служебных целях айфоны, такая практика неприемлема.