Путин: нужно сделать все, чтобы не дать недоброжелателям РФ раскачать ситуацию в стране

Президент предложил постоянным членам Совбеза обсудить обеспечение безопасности страны с учетом усилий недоброжелателей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Власти России не должны допустить нарушения внутриполитической безопасности в стране с учетом активизации усилий недоброжелателей. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства предложил обсудить "обеспечение безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической", с учетом тех усилий, которые предпринимают и активизируют недоброжелатели, "чтобы раскачать ситуацию внутри Российской Федерации".

"А мы с вами должны сделать все для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать", - указал Путин.

Президент напомнил, что недавно на заседании Совета по межнациональным отношениям "занимались вопросами межнациональных отношений в стране". "Для Российской Федерации это вопросы чрезвычайно важные, <...> у нас 190 этносов проживает в стране", - отметил глава государства. На встрече он отметил, что считает необходимым заняться "этими же вопросами применительно к обеспечению безопасности".

Путин сообщил, что с докладами выступят директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Совещание традиционно проходит за закрытыми для журналистов дверями.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.