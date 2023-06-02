2 июня, 10:48,
обновлено 2 июня, 11:05

В Москве проходит заседание трехсторонней рабочей группы России, Армении и Азербайджана

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук ранее сообщил, что вопросы, которые будут рассматриваться на встрече, "касаются технических деталей, связанных с модальностями пересечения границы между Азербайджаном и Арменией"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Заседание рабочей группы России, Азербайджана и Армении проходит в Москве под сопредседательством вице-премьеров стран. Об этом сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь вице-премьера РФ Алексея Оверчука Андрей Матвеев.

"В Москве в соответствии с поручением глав государств начала работу трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука", - сообщил Матвеев.

Ранее Оверчук сообщил журналистам, что вопросы, которые будут рассматриваться на встрече, "касаются технических деталей, связанных с модальностями пересечения границы между Азербайджаном и Арменией".

Президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. 11 января 2021 года они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация