Песков заявил, что Россия не видит предпосылок для диалога с Украиной

По словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас такого варианта нет

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Предпосылок для переговоров между Москвой и Киевом пока нет, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насчет диалога мы неоднократно говорили - сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет", - сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию вокруг Украины.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который призвал не допустить контрнаступления украинской армии, добиваться "прекращения огня и начала мирных переговоров".

Песков обратил внимание, что со стороны как экспертов, так и представителей европейских властей слышно все больше и больше высказываний, хотя пока и абстрактных, "о некоем мирном процессе". "Правда, в этих рассуждениях не звучит какая-то политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны. Для нас это является главным приоритетом", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.