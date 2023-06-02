2 июня, 11:31,
обновлено 2 июня, 11:57

Песков: Слова Зеленского о НАТО говорят о нежелании решать проблемы за столом переговоров

Украинский лидер ранее заявлял, что его страна готова стать членом НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности Киева решать украинский конфликт за столом переговоров, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Мы с сожалением констатируем, что подобные заявления говорят о неготовности, нежелании и неспособности киевского режима решать существующие проблемы за столом переговоров", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать просьбу Зеленского предоставить Украине членство в Североатлантическом альянсе, которую он высказал в Кишиневе.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова стать членом НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее. Вместе с тем он отмечал, что все страны, граничащие с Россией, должны вступить в ЕС и НАТО. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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