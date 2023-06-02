2 июня, 11:32,
обновлено 2 июня, 11:38

Песков: Россия будет добиваться своей безопасности, что исключает членство Украины в НАТО

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что эта тема является раздражителем на долгие годы, и многие страны Европы отдают себе в этом отчет

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности, это исключает расширение НАТО к границам страны и вступление Украины в альянс, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что эта тема является раздражителем на долгие годы, и многие страны Европы отдают себе в этом отчет.

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"Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности. Это исключает подобное расширение альянса (НАТО - прим. ТАСС) и его непосредственное приближение к нашим границам, в том числе членство Украины в НАТО. Естественно, это является одним из главных раздражителей потенциальных проблем на долгие, долгие годы. Многие страны Европы, как ни странно, прекрасно отдают себе в этом отчет", - сказал представитель Кремля.

"К сожалению, в НАТО все-таки музыку и заказывает, и оплачивает Вашингтон. Европейские государства, к сожалению, лишь являются послушными инструментами в этом оркестре. Ситуация такова", - добавил пресс-секретарь российского президента. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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