2 июня, 11:31,
обновлено 2 июня, 11:55

Песков: наметок на проведение контактов РФ и США по стратегической безопасности пока нет

При этом пресс-секретарь президента России заявил о необходимости таких переговоров

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Переговоры России и США по стратегической безопасности нужны, но наметок о их проведении на данный момент нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Пока каких-то наметок на этот счет нет, хотя должны быть [переговоры] однозначно", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, возможно ли в нынешних условиях начало переговоров с США по стратегической безопасности.

Песков не стал говорить об обмене информацией между Москвой и Вашингтоном в связи с объявлением США о прекращении передачи РФ данных о своих вооружениях, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Обмен информацией идет по дипломатическим каналам, поэтому здесь нужно обращаться в министерство иностранных дел", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, известили ли Соединенные Штаты Россию о своих действиях.

В четверг Госдепартамент опубликовал заявление, в котором говорится, что власти США с 1 июня прекращают предоставлять РФ данные о статусе своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ.

Президент России Владимир Путин объявил 21 февраля о том, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в этом документе будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ. 

Теги:
СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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