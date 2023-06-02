Песков: Россия будет добиваться учета своих интересов в ситуации с Украиной

Представитель Кремля отметил все больше экспертных обсуждений, заявлений представителей европейских стран о некоем мирном процессе

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Урегулирование ситуации на Украине должно происходить с учетом озабоченностей России - для Москвы это ключевой приоритет.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы констатируем и видим, что вокруг все больше и больше экспертных обсуждений, заявлений представителей европейских стран - пока абстрактных, но рассуждений - о некоем мирном процессе. Правда, в этих рассуждениях не звучит какая-то политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны. Для нас это является главным приоритетом", - подчеркнул он, говоря о ситуации вокруг Украины.