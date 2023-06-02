Песков заявил, что Польша почти всегда была или врагом России, или в ее составе

По словам пресс-секретаря президента, отношения двух стран находятся на нулевом или даже отрицательном уровне

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Польша в течение практически всей истории была или врагом России, или в составе России, и сейчас отношения двух стран находятся на нулевом или даже отрицательном уровне. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать "переименование" в Польше российского Калининграда в Крулевец и, в свою очередь, решение калининградских властей установить памятник участнику подавления польского восстания 1863-1864 годов Михаилу Муравьеву-Виленскому.

"Давайте не забывать, что все-таки достаточно продолжительное время в истории Польша была частью нашего государства. Поэтому у нас очень много всего общего. Практически все остальное время Польша была нашим врагом, вредила нашему государству, вела с нами войны, поддерживала тех, кто с нами ведет войны, и так далее", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что история отношений России и Польши "богатая". "Сейчас, к сожалению, эти отношения находятся на нулевой, если не сказать на отрицательной, отметке", - заключил Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что вопрос о памятнике в Калининградской области не является темой брифинга с журналистами и не связан с президентским графиком. "Поэтому здесь я не могу как-то комментировать", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Совет по культуре Калининградской области поддержал инициативу установки памятника участнику Отечественной войны 1812 года, министру государственных имуществ Российской империи и участнику подавления польского восстания 1863-1864 годов Михаилу Муравьеву-Виленскому (1796-1866 гг.). С инициативой установки памятника в Калининграде напротив литовского консульства выступил сенатор Александр Шендерюк-Жидков.