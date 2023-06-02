Украина и НАТО, договоры с США и вражда с Польшей. Темы брифинга Пескова

Реакция России на возможное членство в НАТО Украины и Молдавии, перспективы переговоров о стратегической стабильности с США в рамках остановки инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), а также отношения с Польшей стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. У него непубличный рабочий график.

В первой половине дня прошло оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Пленарное заседание в рамках Петербургского международного экономического форума в июне с участием президента "обязательно будет". Все детали будут предоставлены своевременно.

О членстве Украины и Молдавии в НАТО

"Мы с сожалением констатируем, что подобные заявления говорят о неготовности, нежелании, неспособности киевского режима решать существующие проблемы за столом переговоров".

"Россия будет добиваться выполнения своих задач". "Это исключает подобное расширение альянса и его непосредственного приближения к нашим границам, в том числе членства Украины в НАТО".

Это "потенциальный раздражитель" и источник проблем "на долгие и долгие годы". "Многие страны отдают себе в этом отчет". Но "музыку заказывает Вашингтон", а страны Европы становятся "инструментами в этом оркестре".

"Такого варианта [как диалог сейчас] не просматривается и предпосылок нет". Тем не менее в Европе "больше и больше пока абстрактных, но рассуждений о некоем мирном процессе есть". В то же время в таких построениях "не звучит политическая воля", чтобы принять озабоченности России, а для Москвы "это является главным приоритетом".

О стратегических договорах с США

"Обмен информацией [в частности, насчет прекращения инспекций по ДСНВ] идет по дипломатическим каналам, поэтому здесь нужно обращаться в министерство иностранных дел".

"Пока каких-то наметок на этот счет (обсуждения стратегической стабильности с США - прим. ТАСС) нет, хотя должны быть однозначно".

О китайском опыте управления экономикой

"Учитывать опыт любых стран необходимо". "Опыт страны, которая на протяжении не одного десятилетия демонстрирует самые быстрые темпы роста в мире <...>, - этот опыт заслуживает самого глубокого и пристального изучения".

"Этот опыт нужно адаптировать к текущему моменту и особенностям нашей страны". Не может быть "слепого копирования".

"Опыт долгосрочного планирования был и у страны, правопреемницей коей Россия является".

О заявлениях премьера Армении

Россия принимает к сведению заявлению Никола Пашиняна, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине, "это важное заявление".

"Есть определенные нюансы в подходах Армении" к украинскому конфликту. "Мы продолжаем развитие наших концептуальных союзнических отношений".

О саммите ОПЕК+

"Россия продолжает контакты с соответствующими участниками этого процесса, и работа будет продолжаться".

Повестку встречи "никогда никто не анонсирует, даже из специалистов".

О статусе иноагентов

"Эта тема - она обсуждалась неоднократно". "В настоящий момент речь идет о судебных решениях, которые я не могу комментировать".

Об отношениях с Польшей