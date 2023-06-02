Лавров проводит переговоры с главой МИД ОАЭ на полях СМИД БРИКС в Кейптауне

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 2 июня. / ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян проводят переговоры на полях совещания глав МИД (СМИД) БРИКС в Кейптауне.
Министры обменялись приветственными словами и сфотографировались на фоне флагов. Встреча проходит без прессы.
Также у Лаврова запланированы в пятницу встречи с коллегами из Ирана и Бразилии. ЮАР - финальная точка в африканском турне министра. Ранее на этой неделе он посетил Кению, Бурунди и Мозамбик.