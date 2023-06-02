2 июня, 11:40

Лавров проводит переговоры с главой МИД ОАЭ на полях СМИД БРИКС в Кейптауне

Кадры встречи главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллахом Бен Заид Аль Нахайяном
© ТАСС/ Ruptly

Встреча проходит без прессы

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 2 июня. / ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян проводят переговоры на полях совещания глав МИД (СМИД) БРИКС в Кейптауне.

Министры обменялись приветственными словами и сфотографировались на фоне флагов. Встреча проходит без прессы.

Также у Лаврова запланированы в пятницу встречи с коллегами из Ирана и Бразилии. ЮАР - финальная точка в африканском турне министра. Ранее на этой неделе он посетил Кению, Бурунди и Мозамбик. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичОАЭРоссияНахайян, Халифа бен Заид, Аль, шейх
© Информационное агентство ТАСС
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