2 июня, 12:08

Лавров в Кейптауне проводит переговоры с главой МИД Бразилии

© ТАСС/ Ruptly

Встреча началась без вступительных слов для прессы

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 2 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проводит встречу с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой на полях совещания глав МИД (СМИД) стран БРИКС в Кейптауне.

Перед переговорами министры тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями на фоне национальных флагов. Встреча началась без вступительных слов для прессы.

Лавров в пятницу завершает программу очередного африканского турне. Ранее он посетил Кению, Бурунди и Мозамбик, а в среду вечером прибыл в ЮАР для участия в совещании глав МИД БРИКС. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичБразилияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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