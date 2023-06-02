Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили ситуацию в Сирии, Йемене и Ливии

Кроме того, министры обсудили задачи по дальнейшему развитию сотрудничества в различных сферах, включая промышленность, передовые технологии, транспорт, энергетику, туризм, мирный космос

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили на встрече в ЮАР ситуацию в Сирии, Йемене и Ливии. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"При обмене мнениями по ключевым аспектам международной и региональной повестки дня особое внимание было уделено положению дел в Сирии, Йемене и Ливии", - сообщили в министерстве по итогам встречи на полях совещания глав МИД БРИКС в Кейптауне.

Кроме того, министры обсудили задачи по дальнейшему поступательному развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, включая промышленность, передовые технологии, транспорт, энергетику, туризм, мирный космос. "В ходе беседы был подтвержден взаимный настрой Москвы и Абу-Даби на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных российско-эмиратских отношений в духе Декларации о стратегическом партнерстве, согласованной 1 июня 2018 года в Москве", - отметили в МИД РФ.

"Подтверждена нацеленность на поддержание плотной координации между Москвой и Абу-Даби на различных международных площадках, включая ООН и ее Совет Безопасности, непостоянным членом которого ОАЭ являются с января 2022 года", - добавили в российском дипведомстве.