Лавров и глава МИД Бразилии обсудили пути урегулирования на Украине

Стороны также рассмотрели актуальные вопросы развития отношений двух стран с акцентом на их политическую и торгово-экономическую составляющие

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его бразильский коллега Мауро Виэйра провели встречу на полях совещания министров иностранных дел стран БРИКС, где обсудили усилия Бразилиа по поиску путей урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщили в МИД РФ.

"2 июня в Кейптауне на полях совещания министров иностранных дел стран БРИКС состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Федеративной Республики Бразилия Мауро Виэйрой. <...> Существенное внимание было уделено бразильским усилиям по поиску путей урегулирования ситуации на Украине", - отметили в российском дипведомстве.

В МИД РФ также указали на то, что в ходе встречи, которая носила традиционно дружественный и конструктивный характер, были рассмотрены актуальные вопросы развития отношений двух стран с акцентом на их политическую и торгово-экономическую составляющие.

"Министры обменялись мнениями по темам глобальной и региональной повестки дня, представляющим взаимный интерес, в том числе взаимодействию России и Бразилии на многосторонних площадках, прежде всего в ООН и ее Совете Безопасности, БРИКС, Группе двадцати", - добавили в МИД РФ.