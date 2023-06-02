Мосгордума планирует рассмотреть проект постановления о назначении выборов мэра 7 июня

Проект о назначении выборов мэра на 10 сентября был внесен в городской парламент 30 мая

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы планируют рассмотреть проект постановления о назначении выборов мэра на пленарном заседании 7 июня. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

Проект о назначении выборов столичного градоначальника на 10 сентября был внесен в городской парламент в первоочередном порядке 30 мая. Документ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия, но вступает в силу сразу же.

"Проект постановления "О назначении выборов мэра Москвы" планируется к рассмотрению 7 июня в ходе очередного заседания Мосгордумы <...>. Вопрос об утверждении окончательной повестки заседания будет рассмотрен в понедельник комиссией по организации работы думы", - написал Семенников.

Выборы мэра Москвы назначает Мосгордума за 90-100 дней до единого дня голосования. В этом году он запланирован на 10 сентября, следовательно, выборы должны быть объявлены не ранее 2 июня и не позднее 12 июня, после чего начнется выдвижение кандидатов. Решение Мосгордумы вступит в силу после опубликования - в течение пяти дней после принятия. Затем ожидаются партийные конференции.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению президента РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.