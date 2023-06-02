В миссии РФ заявили, что операция ЕС по оружейному эмбарго по Ливии не дала результатов

Российская делегация воздержалась при голосовании по подготовленной Францией и Мальтой резолюции

ООН, 2 июня. /ТАСС/. Военно-морская операция ЕС "Ирини" по оружейному эмбарго по Ливии не принесла практических результатов в плане стабилизации обстановки на стране. Об этом заявила в пятницу заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева после голосования в Совете Безопасности по продлению особого инспекционного режима в открытом море у берегов Ливии для выполнения оружейного эмбарго.

Российская делегация воздержалась при голосовании по подготовленной Францией и Мальтой резолюции, остальные члены Совбеза выступили за документ. Действие механизма продлевается на год.

"Россия вместе с другими членами СБ ООН стояла у его истоков. Мы были убеждены в важности функционирования инспекционного механизма в ливийских реалиях и надеялись, что подобные меры смогут внести свой вклад в сокращение незаконного оборота оружия на территории этой североафриканской страны, - отметила Евстигнеева. - Однако так сложилось, что возможности особого режима досмотра судов фактически замкнула на себя одна региональная организация - Европейский союз. Вынуждены констатировать, что деятельность его военно-морской операции "Ирини" не принесла практических результатов в плане стабилизации обстановки на земле".

По ее словам, в течение всего периода действия операции ЕС сложно говорить об однозначно успешных перехватах контрабанды. "Те немногочисленные инциденты, о которых было победно объявлено руководством операции, вызывают множество вопросов, в первую очередь ввиду поспешно сделанных выводов относительно военного характера досмотренного груза, - обратила внимание дипломат. - В текущем году ситуация лучше не стала - бывшая Джамахирия до сих пор наводнена оружием". Зампостпреда РФ также указала на избирательность инспекций миссии ЕС, из-за чего потенциальные нарушители оружейного эмбарго не особо опасаются данного военно-морского присутствия.

"В предстоящем году мы, конечно, продолжим внимательно следить за работой "Ирини", особенно в плане соответствия ее действий нормам морского права и положениям профильных резолюций СБ ООН, - заявила Евстигнеева. - Кроме того, сам собой напрашивается логичный вывод о том, что вряд ли целесообразно отдавать практические аспекты поддержания региональной безопасности в единоличное ведение одному игроку. Не вполне успешный опыт "Ирини" лишь подтверждает принципиальную значимость создания эффективных и подлинно многосторонних форматов в интересах выработки устойчивых решений для животрепещущих вопросов Ливии и всего Средиземноморья".