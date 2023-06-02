Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР

Его главой назначили Сергея Козлова

ЛУГАНСК, 2 июня. /ТАСС/. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что подписал указ о формировании регионального правительства, главой которого назначен Сергей Козлов.

"Подписал указ о формировании правительства Луганской Народной Республики. Высший исполнительный орган создан в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, он примет функции ранее действовавшего правительства и возглавит систему исполнительных органов Луганской Народной Республики", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

По его словам, правительство региона представлено председателем, заместителями и 18 министрами. Козлов ранее был премьером ЛНР.

"Функции по обеспечению деятельности правительства и организации контроля за исполнением принятых им решений возложены на администрацию главы Луганской Народной Республики. Ее руководителем назначен Алексей Николаевич Самойлов", - проинформировал врио главы региона.

Он подчеркнул, что ЛНР - это первый из новых регионов России, который создал органы исполнительной власти. "Впереди - организация муниципалитетов, которая завершит интеграцию в единую российскую управленческую систему", - подытожил Пасечник.