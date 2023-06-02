2 июня, 18:07,
обновлено 2 июня, 18:37

Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР

Его главой назначили Сергея Козлова

ЛУГАНСК, 2 июня. /ТАСС/. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что подписал указ о формировании регионального правительства, главой которого назначен Сергей Козлов.

"Подписал указ о формировании правительства Луганской Народной Республики. Высший исполнительный орган создан в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, он примет функции ранее действовавшего правительства и возглавит систему исполнительных органов Луганской Народной Республики", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

По его словам, правительство региона представлено председателем, заместителями и 18 министрами. Козлов ранее был премьером ЛНР.

"Функции по обеспечению деятельности правительства и организации контроля за исполнением принятых им решений возложены на администрацию главы Луганской Народной Республики. Ее руководителем назначен Алексей Николаевич Самойлов", - проинформировал врио главы региона.

Он подчеркнул, что ЛНР - это первый из новых регионов России, который создал органы исполнительной власти. "Впереди - организация муниципалитетов, которая завершит интеграцию в единую российскую управленческую систему", - подытожил Пасечник. 

Теги:
РоссияПасечник, Леонид Иванович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация