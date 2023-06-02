Постпредство РФ заявило об игнорировании руководством ОБСЕ обстрелов территорий России

По словам зампостпреда РФ при ОБСЕ Максима Буякевича, оно покрывает режим президента Украины Владимира Зеленского в расчете на военный результат

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Руководство ОБСЕ игнорирует обстрелы приграничных российских районов, атаки беспилотников в Московском регионе, покрывая режим президента Украины Владимира Зеленского в расчете на военный результат. Об этом заявил в пятницу заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич в эфире телеканала "Россия-24".

"В действиях вооруженных формирований Киева, безусловно, есть все признаки террористической активности. На мой взгляд, это абсолютно очевидно и западникам. Другое дело, что они покрывают все действия Зеленского в расчете на военный результат. Они предпочитают не замечать факт нанесения удара по объектам гражданской инфраструктуры, неизбирательные обстрелы приграничных территорий и тем более атаки на глубинные территории России", - сказал он. "К сожалению, и текущее руководство ОБСЕ старается также игнорировать эти совершенно очевидные факты, максимально выгораживая режим Зеленского, да и вообще подвергая работу площадки максимальной украинизации, чему мы противодействуем", - добавил Буякевич.

Вместе с тем зампостпреда РФ отметил, что "есть и трезвые умы в Европе, но их голос сейчас звучит, скорее, в маргинальном политическом поле и не является политическим мейнстримом".

"Складывается ощущение, что в случае военных неудач киевского режима и военных формирований Зеленского многие из числа тех стран, которые сейчас волей и неволей вовлечены в процесс оказания военного содействия Украине - это не только поставки, но и транзит, предоставление логистики, - они постепенно начнут отваливаться от этого уравнения, но пока этого не происходит". Эти голоса, как указал Буякевич, "приглушенно звучат в пользу того, что на каком-то этапе неизбежно наступит время для урегулирования, но на условиях, которые, очевидно, должны устроить и Россию".