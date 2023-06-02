Мезенцев заявил, что Россия и Белоруссия показывают пример весомой интеграции

Его можно применить в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, добавил секретарь Союзного государства

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия демонстрируют пример весомой интеграции, который можно применить в рамках других международных организаций - ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС. Таким мнением поделился государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев.

"Россия и Беларусь показывают пример - особенно в последние годы, после принятия президентом Владимиром Путиным и президентом Александром Лукашенко 4 ноября 2021 года исторического решения об экономической интеграции совершенно другого уровня, масштаба и глубины. Мы показываем пример весомой интеграции, который вполне может быть использован на площадках ЕАЭС, учтен в СНГ, в рамках взаимодействия в том или ином формате, с той или иной точки зрения в рамках ШОС и даже БРИКС", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Мезенцева, безосновательно, неэтично и неправильно считать, что новая практика взаимодействия Москвы и Минска означает "кому-то укор". "Просто это то, что есть сегодня, это реальность, ее нужно учитывать, и, наверное, от того, что мы ближе друг к другу, мы сильнее и в рамках союза Белоруссии и России, и в рамках ЕАЭС, и в рамках СНГ", - подчеркнул государственный секретарь СГ.

Ранее в пятницу Мезенцев сообщил, что в Москве состоялось заседание Группы высокого уровня Совета министров СГ, на обсуждение были вынесены 15 вопросов и по многим из них сторонам не требуется согласовывать позицию. До этого он отмечал, что открытость и искренность, свойственные заседаниям группы, являются реальным фундаментом для дальнейшего движения к полной реализации союзных программ, а ее работа вносит вклад в развитие СГ, решая многие вопросы практической направленности в промышленной, аграрной, транспортной и прочих отраслях. К настоящему моменту уровень реализации программ СГ превысил 70%. В 2023 году ожидается проведение около 300 мероприятий.