Оверчук: есть прогресс в разблокировке транспортных коммуникаций Азербайджана и Армении

Как сообщил зампред правительства РФ, в частности, достигнуто понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх - Джульфа - Мегри - Горадиз

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россия констатирует существенный прогресс в согласовании разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук по итогам заседания рабочей группы России, Азербайджана и Армении, которая прошла в пятницу в Москве под сопредседательством вице-премьеров стран.

"С удовлетворением констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. В частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх - Джульфа - Мегри - Горадиз", - указал Оверчук, слова которого приводятся в пятницу на сайте правительства РФ. "Заседание прошло в конструктивной атмосфере", - добавил он.

Результаты состоявшихся переговоров, как отметил зампредседателя правительства РФ, будут доложены лидерам трех стран. "Стороны договорились продолжить работу в рамках трехсторонней рабочей группы", - указал Оверчук.

В пятницу в Москве состоялось 12-е заседание трехсторонней рабочей группы под совместным председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, вице-премьер-министра Армении Мгера Григоряна и Оверчука.

Президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. 11 января 2021 года они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.