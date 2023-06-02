Россия продолжит взаимодействие со странами, желающими помочь детям из зон конфликтов

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, речь идет о тех, кто заинтересован в помощи "не на словах, а на деле"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Москва продолжит взаимодействие со странами, заинтересованными в помощи детям из зон конфликтов. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Заявления американских официальных лиц по следам недавнего визита в Москву Вирджинии Гамбы, которая встретилась с уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, лишний раз свидетельствуют о безграничном цинизме властей США, для которых лицемерие и двойные стандарты давно стали нормой жизни, - указала она. - Россия продолжит конструктивное взаимодействие с секретариатом ООН и теми государствами, которые не на словах, а на деле заинтересованы в помощи детям, оказавшимся в условиях вооруженных конфликтов. США таким партнером точно назвать нельзя".

Захарова отметила, что США, "никак не реагируя на продолжающиеся с 2014 года убийства и страдания детей Донбасса по вине патронируемого Вашингтоном и Западом режима в Киеве", обвинили Львову-Белову в исполнении "преступного приказа Москвы" о якобы насильственном массовом вывозе несовершеннолетних из новых регионов в другие области России". "Попытка же прикрыться выписанным российской правозащитнице явно по заказу Белого дома "ордером" Международного уголовного суда, который прежняя администрация называла "чрезвычайной угрозой национальной безопасности", выглядит насмешкой над здравым смыслом", - заключила Захарова.