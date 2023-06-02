РФ удивлена, что ООН не обратила внимания на роль деятельности США, Южной Кореи и Японии

Как заявила зампостпреда России Анна Евстигнеева, соглашение между ВАшингтоном и Сеулом в отношении консультаций по вопросам ядерного планирования приведет к гонке вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ООН, 2 июня. /ТАСС/. Россия удивлена, что ООН не обратила внимания на деструктивную роль военной деятельности США, Южной Кореи и Японии в регионе. Об этом заявила в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева.

По ее словам, соглашение между США и Южной Кореей в отношении консультаций по вопросам ядерного планирования приведет к гонке вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Продолжающаяся милитаризация Азиатско-Тихоокеанского региона, нескрываемые попытки создать там новые разграничительные линии негативно воздействуют на глобальную стабильность. Очередной пример этого - недавние американо-южнокорейские договоренности по вопросам применения ядерного оружия, которые не принесут ничего, кроме дальнейшего нагнетания напряженности и провоцирования гонки вооружений", - сказала она.

Президенты США и Республики Корея Джо Байден и Юн Сок Ёль условились о создании консультативной группы по вопросам ядерного планирования по итогам саммита в Вашингтоне 26 апреля. Эта мера призвана продемонстрировать приверженность американской стороны "расширенному сдерживанию", под которым подразумевается готовность Вашингтона применить все силы, включая ядерные, для защиты союзника.