В Китае призвали США комплексно оценить ситуацию на Корейском полуострове

Как отметил зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан, США также должны продемонстрировать гибкость для перезапуска диалога с КНДР

ООН, 2 июня. /ТАСС/. США должны спокойно и комплексно оценить ситуацию на Корейском полуострове и продемонстрировать гибкость для перезапуска диалога с КНДР. Об этом заявил в пятницу заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Нам всем понятно, что если США продолжат эти шаги [в военном плане в регионе], то это еще больше спровоцирует КНДР и повысит напряженность на Корейском полуострове, - отметил он. - В связи с этим я еще раз обращаюсь к представителю США (зампостпреду Роберту Вуду - прим. ТАСС): вам необходимо спокойно и комплексно оценить ситуацию, проявить политическую волю, продемонстрировать определенную гибкость для перезапуска диалога и реализации политических решений. Для этого необходимо предпринять соответствующие усилия".