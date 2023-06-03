В Совбезе считают приоритетом борьбу с попытками Запада спровоцировать в России кризис

Также к основным задачам в СБ отнесли предотвращение угроз в киберсфере и борьбу с терроризмом

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Совет безопасности (СБ) РФ считает для себя первостепенными такие задачи, как противодействие попыткам Запада обострить ситуацию внутри России, предотвращение угроз в киберсфере, борьба с терроризмом и экстремизмом. Об этом сообщили в аппарате СБ по случаю 31-летия этой структуры, которое отмечается 3 июня.

Там указали, что одним из приоритетов является "укрепление экономического суверенитета России", что предполагает повышение качества жизни, обеспечение макроэкономической устойчивости и сбалансированности территориального развития.

"Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране", - рассказали в аппарате.

Еще одной важной задачей в СБ назвали "обеспечение национальной безопасности в информационной сфере". Там добавили, что считают это особенно значимым "в условиях, когда против России коллективным Западом развернута циничная информационная кампания по дискредитации страны, ее истории, традиций, напрямую призывающая к ликвидации государственности и унижению российских граждан".

Ключевым направлением для Совета безопасности остается укрепление конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности страны. Для этого "реализуются меры, направленные на усиление роли государства как гаранта безопасности личности и защиты прав собственности".

Борьба с преступностью

Отдельное внимание в Совбезе уделяют вопросам общественной безопасности. В аппарате этой структуры указали, что благодаря координирующей роли СБ стала более эффективной борьба с преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, угрозами в миграционной сфере.

"Особое значение придается совершенствованию антиэкстремистской деятельности, укреплению межнационального и межконфессионального согласия в стране, профилактике проникновения радикальных идей в подростковую и молодежную среду", - пояснили там.

Также в приоритете - борьба с терроризмом, в том числе международным, обнаружение и пресечение источников его финансирования. Еще одно значимое направление работы - анализ ситуации в оборонной промышленности. Совбез, в частности, предлагает решения для развития таких отраслей, как ракето-, судо-, авиастроение, радиоэлектроника.

О структуре

Председателем Совета безопасности является президент России Владимир Путин, пост секретаря Совбеза с 2008 года занимает Николай Патрушев, должность зампреда СБ РФ с 2020 года - Дмитрий Медведев.

Совбез определяет основные направления внешней и оборонной политики, военно-технического сотрудничества, борьбы с чрезвычайными ситуациями, обеспечения безопасности в разных сферах и международного сотрудничества по своему профилю.

Еще одна функция Совета безопасности - подготовка предложений главе государства по вопросам внешней политики России и защиты ее национальных интересов за рубежом.