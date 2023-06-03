Зампостпреда РФ при ООН назвала "бесчеловечным" наращивание санкций против КНДР

Анна Евстигнеева отметила, что Россия выступает против санкционного давления и любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова

ООН, 3 июня. /ТАСС/. Политика наращивания санкционного давления на КНДР тупикова по форме и бесчеловечна по содержанию. Об этом заявила в пятницу заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Россия последовательно выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии, - сказала она. - Аналогичным образом выступаем против тупиковой по форме и бесчеловечной по содержанию политики наращивания санкционного давления. Отдельно отметим, что односторонние рестрикции не только попирают суверенитет и законные интересы стран-членов и противоречат нормам и правилам международной торговли, но и подрывают целостность согласованных по линии Совета Безопасности ограничений".

"В очередной раз напомним, что резолюции СБ ООН по КНДР предусматривают поиск путей политико-дипломатического урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Приемлемой альтернативы ему, как мы можем убедиться, не существует, - подчеркнула Евстигнеева. - В этой связи вновь обращаем внимание на российско-китайский план действий по комплексному урегулированию ситуации на Корейском полуострове, подразумевающий конкретные шаги вовлеченных государств на тех или иных направлениях".

По словам дипломата, это требует налаживания взаимоуважительного диалога, учета законных озабоченностей и прав всех вовлеченных государств, включая КНДР.