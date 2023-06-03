3 июня, 01:08
Военная операция на Украине

Сенатор от ДНР заявила, что победа Украины в конфликте с Россией не является целью НАТО

По мнению Натальи Никоноровой, главная задача альянса - уничтожение славян

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Цель НАТО заключается не в победе Украины над Россией, а в том, чтобы было убито как можно больше славян. Такое мнение высказала ТАСС сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

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"У НАТО нет цели, чтобы украинская армия победила в этом конфликте. У Североатлантического альянса одна единственная задача - уничтожить как можно больше славян. Надо понимать, что мы все для них русские и это кровопролитие для них - удачное вложение средств", - сказала она.

По мнению Никоноровой, страны НАТО заставят Украину пойти в контрнаступление, от нее ждут решительных действий, иначе она станет "провальным бизнес-проектом". Сенатор подчеркнула, что украинские военные уже прощупывают почву - об этом говорят последние события в Белгородской области, а также атака дронов на Москву. "Украина не просто так накачивается вооружением, и, естественно, блок НАТО ждет от Украины каких-то свершений", - добавила Никонорова.

Тема возможного контрнаступления украинских войск муссируется в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеНиконорова, Наталья Юрьевна
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