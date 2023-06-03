3 июня, 07:00,
обновлено 3 июня, 07:02

Песков сообщил, что торжественного приема в Кремле по случаю Дня России не будет

Государственный праздник отмечается 12 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует в этом году устраивать торжественный прием в Кремле по случаю Дня России, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Нет. Прием не планируется", - сказал он.

12 июня отмечается государственный праздник - День России. В стране проводятся концерты, массовые народные гулянья и спортивные мероприятия.

В Кремле вплоть до 2019 года в эту дату давали торжественный прием. В последний раз на него приглашали до 1 500 человек. Среди них были члены правительства, представители Совета Федерации и Государственной думы, федеральных органов исполнительной и судебной власти. Также в мероприятии принимали участие представители разных конфессий, общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства, главы дипломатических представительств, аккредитованных в России.

Последние три года прием не проводился. При этом сохранилась другая традиция - до сих пор в День России президент вручает государственные премии ее выдающимся гражданам. Как сообщал в интервью ТАСС советник главы государства Владимир Толстой, такая церемония с участием Путина состоится и в этом году. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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