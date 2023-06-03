Грызлов: сопряжение проектов ЕАЭС и СГ заложит основу Большого евразийского партнерства

По словам посла России в Минске, "сопряжение интеграционных блоков становится все более актуальной задачей"

МИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Сопряжение проектов Союзного государства России и Белоруссии и ЕАЭС может стать основой Большого евразийского партнерства. Об этом заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов в своей статье, опубликованной в издании "СБ. Беларусь сегодня".

"Уверен, что сопряжение проектов ЕАЭС и Союзного государства может стать именно тем кирпичиком, который заложит основу Большого евразийского партнерства", - считает он.

Посол отметил, что еще до начала специальной военной операции (СВО) "многие страны пришли к пониманию, что глобализация, проводимая исключительно в интересах очень ограниченного круга государств, - это путь в никуда". "Это обусловило тенденцию к переходу от общемировых торговых альянсов в пользу создания региональных блоков", - добавил посол.

По словам Грызлова, после начала СВО "противники России осознали, что перед ними замаячила реальная угроза потери лидерства", после чего против РФ был запущен маховик санкций, начался "прямой шантаж других стран, занимающих взвешенную, независимую позицию и продолжающих развивать взаимовыгодное сотрудничество с Российской Федерацией".

"Однако, пытаясь выдавить Россию из глобальной экономики, наши оппоненты, сами того не желая, ускорили и без того развивающийся процесс формирования новой парадигмы мироустройства", - подчеркнул посол.

Анализируя мировой опыт, как отмечает Грызлов, можно сделать вывод, что "сопряжение интеграционных блоков становится все более актуальной задачей". "Евразийский экономический союз создавался как объединение, преследующее вполне определенные экономические цели, а именно реализацию четырех свобод - передвижения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала. Союзное государство же изначально задумывалось как более полноформатный проект, выходящий далеко за рамки чистой экономики", - пояснил он.