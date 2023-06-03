Грызлов заявил, что РФ не будет сотрудничать с одними странами ЕАЭС в ущерб другим

Посол России в Белоруссии отметил, что для Москвы "важно и дальше укреплять уже сложившиеся связи с армянскими, казахстанскими и киргизскими друзьями"

МИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Участие Москвы и Минска и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), и в Союзном государстве не означает, что Россия ограничена в достижении аналогичного уровня взаимодействия с Арменией, Казахстаном и Киргизией. Об этом написал посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов в статье для издания "СБ. Беларусь сегодня".

"Факт того, что Беларусь и Россия являются участниками как Евразийского экономического союза, так и Союзного государства, не означает, что у нашей страны имеются какие-либо ограничения по достижению аналогичного уровня взаимодействия с Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном. Хочу подчеркнуть, что у России нет намерения сотрудничать с кем-то в ущерб другим", - подчеркнул он.

Грызлов добавил, что для Москвы "важно и дальше укреплять уже сложившиеся связи с армянскими, казахстанскими и киргизскими друзьями", с которыми Россию связывают глубокие исторические и культурные узы.

Дипломат напомнил, что Россия вместе с Казахстаном и Беларусью стояли в 2010 году у истоков создания Таможенного союза, а после присоединения армянских и киргизских партнеров появился ЕАЭС.

"Сегодня у стран пятерки есть уникальная возможность стать участниками нового этапа интеграции на евразийском пространстве", - уверен посол.