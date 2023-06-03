Рябков назвал незыблемым решение России о приостановке ДСНВ

Замглавы МИД РФ сообщил, что оно не зависит от любых контрмер США

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Любые контрмеры Вашингтона не изменят решение Москвы о приостановке Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), оно незыблемо. Об этом заявил в субботу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Безотносительно к любым мерам или контрмерам с американской стороны наше решение о приостановке ДСНВ незыблемо. И наше собственное условие возвращения к полноформатному функционированию договора - это отказ США от фундаментально враждебной политики в отношении России", - отметил замминистра.

Он добавил, что США предупреждали РФ о новых мерах по ДСНВ. "Это не стало для нас неожиданностью, потому что американцы некоторое время назад нас предупредили о том, что такие меры готовятся. Предупредили официально, правда сделали это в своей, ставшей в последнее время привычной манере выдвижения условий - из серии "вы должны то-то предпринять, тогда подобных мер не будет", - сказал он, отметив, что "языком ультиматумов разговаривать с РФ не получится".

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы продолжать придерживаться количественных ограничений по ДСНВ, если к этому готова и Россия. Он также заявил, что США готовы, не дожидаясь разрешения всех двусторонних разногласий, обсуждать с Россией "управление ядерными рисками и разработку рамок контроля над вооружениями после 2026 года".

Президент РФ Владимир Путин объявил 21 февраля о том, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Он подчеркнул, что, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках документа, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ.