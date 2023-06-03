Россия даст развернутые оценки выступлению Салливана по стратегической стабильности

Помощник американского президента по национальной безопасности ранее заявил о готовности Вашингтона к двусторонним переговорам по контролю над вооружениями с Москвой и Пекином "без предварительных условий"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россия даст развернутые оценки на заявления помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Вашингтон готов к двусторонним переговорам по контролю над вооружениями с Москвой и Пекином "без предварительных условий". Об этом заявил в субботу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы отметили некоторые высказывания помощника Байдена по нацбезопасности Салливана на ежегодной конференции Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями. Это очевидная попытка преподнести позицию США в более привлекательном для международного сообщества виде, чем она на самом деле на сегодняшний день сформирована. И помимо всех этих лозунгов в ней содержится неоспоримый деструктивный заряд, и настрой в ней отражен на сохранение и укрепление американского превосходства в некоторых сферах с претензией на полное доминирование, на дальнейший слом баланса интересов. Мы через какое-то время дадим развернутые оценки этому выступлению", - сказал он.

Высокопоставленный дипломат, отвечая на вопрос о том, могут ли новые контрмеры Вашингтона еще больше обострить ситуацию в сфере контроля над вооружениями, отметил, что обстановка и так "до предела острая". "И по вине США многие элементы прежней архитектуры в данной сфере либо полностью разрушены, либо переведены в полулетальное состояние", - добавил он.

"В обобщенном виде можно сказать, что ни так называемые контрмеры США в связи с приостановкой нами ДСНВ, ни параллельно прозвучавшие сигналы якобы в пользу диалога по линии администрации ничего не меняют в той позиции, которая излагалась нами неоднократно, которая определена президентом России и в полном объеме отрабатывается всеми профильными министерствами и ведомствами, включая МИД, разумеется, военными и всеми остальными", - заключил Рябков.

Президент России Владимир Путин объявил 21 февраля о том, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в этом документе будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ.