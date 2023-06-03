3 июня, 09:03,
обновлено 3 июня, 09:34

Россия даст развернутые оценки выступлению Салливана по стратегической стабильности

Помощник американского президента по национальной безопасности ранее заявил о готовности Вашингтона к двусторонним переговорам по контролю над вооружениями с Москвой и Пекином "без предварительных условий"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россия даст развернутые оценки на заявления помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Вашингтон готов к двусторонним переговорам по контролю над вооружениями с Москвой и Пекином "без предварительных условий". Об этом заявил в субботу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Мы отметили некоторые высказывания помощника Байдена по нацбезопасности Салливана на ежегодной конференции Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями. Это очевидная попытка преподнести позицию США в более привлекательном для международного сообщества виде, чем она на самом деле на сегодняшний день сформирована. И помимо всех этих лозунгов в ней содержится неоспоримый деструктивный заряд, и настрой в ней отражен на сохранение и укрепление американского превосходства в некоторых сферах с претензией на полное доминирование, на дальнейший слом баланса интересов. Мы через какое-то время дадим развернутые оценки этому выступлению", - сказал он.

Высокопоставленный дипломат, отвечая на вопрос о том, могут ли новые контрмеры Вашингтона еще больше обострить ситуацию в сфере контроля над вооружениями, отметил, что обстановка и так "до предела острая". "И по вине США многие элементы прежней архитектуры в данной сфере либо полностью разрушены, либо переведены в полулетальное состояние", - добавил он.

"В обобщенном виде можно сказать, что ни так называемые контрмеры США в связи с приостановкой нами ДСНВ, ни параллельно прозвучавшие сигналы якобы в пользу диалога по линии администрации ничего не меняют в той позиции, которая излагалась нами неоднократно, которая определена президентом России и в полном объеме отрабатывается всеми профильными министерствами и ведомствами, включая МИД, разумеется, военными и всеми остальными", - заключил Рябков.

Президент России Владимир Путин объявил 21 февраля о том, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в этом документе будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ. 

Теги:
СШАРоссияКитайРябков, Сергей АлексеевичСалливан, Джейк
© Информационное агентство ТАСС
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