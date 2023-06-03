Нарышкин заявил, что отношения РФ и Белоруссии носят подлинно союзнический характер

Председатель Российского исторического общества отметил, что "духовные связи и духовное единство братских народов двух стран зиждятся на прочном фундаменте общей культуры, общечеловеческих ценностей, на неразрывности исторической судьбы"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российско-белорусские отношения носят подлинно союзнический и стратегический характер. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Современные отношения России и Белоруссии носят подлинно союзнический, стратегический характер", - сказал он на пленарном заседании Российско-белорусского форума историков. Нарышкин подчеркнул, что "духовные связи и духовное единство братских народов двух стран зиждятся на прочном фундаменте общей культуры, общечеловеческих ценностей, на неразрывности исторической судьбы".

"Истоки этой общности восходят к временам зарождения триединой древнерусской народности, становления русской земли, частью которой являлись и Полоцкое, и Туровское княжества", - добавил он. - Позднее часть современной территории Белоруссии вошла в состав Великого княжества Литовского и Русского. В сложных раскладах удельной раздробленности XIV века московские, литовские, тверские, нижегородские и другие князья то боролись друг с другом за лидерство, то заключали ситуативные союзы с учетом ордынского фактора".

Попытки переписать историю

Нарышкин отметил, что трагической страницей в истории белорусских земель стало двухвековое пребывание в составе Речи Посполитой. "Панский гнет был тяжелым ярмом на шее белорусского крестьянства, которому старательно навязывались чуждая вера, культура и язык. Нигде, кроме как в Речи Посполитой, крепостничество не принимало таких ужасающих, античеловеческих форм. Чего стоит одно лишь право польских шляхтичей убивать неугодных им православных крестьян без суда", - добавил он.

По его словам, недаром при первой же возможности многие жители белорусских земель поддержали освободительную борьбу Богдана Хмельницкого, поднявшего запорожское казачество против польского произвола.

"В свете этих общеизвестных фактов абсолютно безосновательными выглядят попытки нынешних Польши и Литвы переписать историю белорусского народа, подменив ее историей поработителей", - добавил председатель РИО.