Нарышкин назвал хорошей и интересной встречу глав спецслужб СНГ с Лукашенко

В Минске стороны обсудили нынешний этап развития ситуации в мире

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Встреча руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества независимых государств (СНГ) с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 1 июня в Минске была интересной и хорошей, стороны обсуждали нынешний этап развития ситуации в мире. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"В очередной раз побывал в очень хорошем, красивом, любимым мною городе Минск. Побывал не в качестве председателя Российского исторического общества, а в другом своем качестве - руководителя известной вам российской спецслужбы, поскольку участвовал в заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества независимых государств", - сказал он на пленарном заседании Российско-белорусского форума историков.

"Была очень хорошая, интересная и глубокая встреча с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. И вообще шел разговор о нынешнем этапе международного развития. Этапе, который, конечно, является переходным - от однополярного мира к многополярному миру, о том, что, по сути, в таком глобальном смысле сейчас идет некая такая схватка между добром и злом, белым и черным, понимая, что наш такой политический, так сказать, оппонент в желании сохранить свою гегемонию в мире использует множество инструментов - политических, военно-технических, экономических в виде так называемых санкций, которые, по сути, являются актами экономической агрессии, в частности против Республики Беларусь и Российской Федерации", - добавил председатель РИО.

Нарышкин отметил, что оппонент использует в качестве инструмента и фальсификацию истории. "Даже в кругу руководителей спецслужб шел разговор и об этом, - отметил директор СВР. - Я подчеркиваю это для того, чтобы еще и еще раз мы осознали, насколько важной является сейчас совместная работа историков России и Белоруссии по изучению нашей общей истории".