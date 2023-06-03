3 июня, 11:11

МИД РФ заявил о завершении эпохи неоспоримого американского доминирования

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Эпоха неоспоримого доминирования Соединенных Штатов закончилась, возврата к ней больше нет. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с высказываниями советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Необходимо наконец понять, что эпоха неоспоримого американского доминирования закончилась и что возврата к ней больше нет. Задача сейчас - осознать новые реалии и начать формировать основы более справедливой, сбалансированной и стрессоустойчивой международной системы, основанной на подлинном равноправии, инклюзивности и, главное, неделимости безопасности, а также учете интересов и озабоченностей всех без исключения государств", - отметила дипломат. 

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СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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