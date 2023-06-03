Захарова: США не смогут отделить контроль над вооружениями от политического контекста

По словам официального представителя МИД РФ, в США игнорируют причины, которые привели к кризису контроля над вооружениями

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. США не смогут отделить практические аспекты тематики контроля над вооружениями от общеполитического контекста в отношениях с Россией. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Отстыковать практические аспекты контроля над вооружениями от общеполитического контекста, как это предложил сделать [советник президента США по национальной безопасности] Джейк Салливан, не получится. Здесь ни у кого не должно быть никаких иллюзий. И не надо ссылаться на опыт холодной войны - с тех пор мы прошли через многие другие этапы и много чему научились, так что повторения прежних ошибок мы не допустим", - говорится в комментарии.

По ее словам, в США игнорируют причины, которые привели к кризису контроля над вооружениями. "Представители США продолжают делать вид, что этот кризис никак не связан с той откровенно враждебной к нам американской политикой, которая в конечном итоге приобрела законченную форму тотальной гибридной войны против нашей страны", - говорится в комментарии Захаровой.

Она также сообщила, что в заявлениях США по контролю над вооружениями не учитывается позиция РФ. "Отмечаем, что каких-либо принципиально новых моментов, которые откликались бы на российские озабоченности и учитывали наши позиции, в них, по сути, нет. Речь идет о все тех же набивших оскомину призывах к России безотлагательно возобновить взаимодействие с США в области контроля над вооружениями, включая, в частности, выработку нового соглашения на замену Договору о СНВ, срок действия которого истекает в 2026 году. Возобновить, естественно, на американских условиях", - говорится в комментарии Захаровой.