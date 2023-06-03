Круглый стол с генпрокурорами и главами СК РФ и Белоруссии пройдет 22 июня

В ходе мероприятия презентуют очередную книгу из серии "Библиотека союзного государства"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Круглый стол с участием генпрокуроров и руководителей следственных комитетов России и Белоруссии планируется провести 22 июня в рамках презентации очередной книги из серии "Библиотека союзного государства". Об этом на проходящем в Москве Российско-белорусском форуме историков сообщил государственный секретарь Союзного Государства (СГ) Дмитрий Мезенцев.

"Мы, презентуя эту книгу, хотим провести круглый стол в формате Минск - Брест - Москва с участием - [уже председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ] Сергей Евгеньевич Нарышкин подтвердил свое участие - генеральных прокуроров России и Белоруссии, председателей следственных комитетов и ярких авторитетных историков и молодежи", - сказал Мезенцев.

Он заявил, что новая книга "подтвердит факты геноцида в отношении народов Советского союза, в отношении граждан, которые проживали на территории Белоруссии в 1941-1944 годах". "Мы скажем о том, что блокада Ленинграда и отношение, варварское, зверское, отношение немцев к жителям Ленинградской области - это тоже факт геноцида, исторически и юридически подтвержденный", - отметил Мезенцев.

Госсекретарь Союзного государства продемонстрировал макет обложки новой книги, на которой изображены установленный на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге монумент Мать-Родина и скульптура "Непокоренный человек" из белорусского мемориального комплекса "Хатынь".

Мезенцев отметил, что многие на Западе интересуются, почему в России и Белоруссии так много говорят о событиях Великой Отечественной войны. "Как же можно не говорить о войне, если для огромного Отечества, для постсоветских республик, особенно для Белоруссии и России, Великая Отечественная война - шкала нравственных оценок, шкала осмысления масштаба сделанного, не только ради своей страны, тогда Советского союза, а ради человеческой цивилизации", - сказал госсекретарь.

"Разве можно померить, много или мало мы говорим о войне, когда факты фальсификации истории становятся государственной политикой крупнейших европейских держав", - указал он. Мезенцев подчеркнул, что на Западе "нет стеснения отринуть реальные факты, когда забывается, кто взял Берлин, когда забывается подвиг советского союза". По словам государственного секретаря, именно здесь "происходит цивилизационный разлом между Россией, Белоруссией, теми странами, которые не готовы отринуть свою историю, и теми, кто готов в угоду политической конъюнктуре переписывать ее заново".