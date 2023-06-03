МИД РФ заявил, что не отказывается от дипломатических методов обеспечения безопасности

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, эти методы должны быть равноправными и конструктивными

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россия не отказывается от политико-дипломатических методов обеспечения безопасности, но они должны быть равноправными и конструктивными. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с высказываниями советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Россия не отказывается и никогда не отказывалась от политико-дипломатических методов обеспечения безопасности, которые могут иметь различную форму и реализовываться в различных форматах. Однако жизнь показывает, что такие методы могут быть эффективными и жизнеспособными только в том случае, когда все стороны реально настроены на равноправное и конструктивное сотрудничество и честно выполняют достигнутые договоренности, не пытаясь жульничать и переиначивать их в свою пользу", - сообщили в министерстве.