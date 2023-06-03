Песков подтвердил, что на ПМЭФ не аккредитуют журналистов из недружественных стран

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что интерес к этому мероприятию всегда большой

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Кремль подтверждает, что в этом году на Петербургский международный экономический форум (14-17 июня) не допустят журналистов из недружественных стран.

"Да, действительно принято решение в этот раз не аккредитовывать на ПМЭФ издания из недружественных стран", - подтвердил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул: "Интерес к ПМЭФ всегда большой, все другие журналисты будут работать на площадке".

Ранее издание The Bell (признано в России иноагентом) сообщило, что впервые в истории Петербургского международного экономического форума на него в этом году не аккредитуют ни одного западного журналиста.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в РФ. В этом году он пройдет 14-17 июня. В пленарном заседании форума традиционно принимает участие президент России Владимир Путин. Тема рынка труда станет одной из ключевых на форуме.