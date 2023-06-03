Песков считает, что Франция не может быть модератором украинского урегулирования

По словам пресс-секретаря президента РФ, эта страна де-факто является участником этого конфликта на стороне Киева

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Франция не может быть модератором украинского урегулирования, поскольку является де-факто участником этого конфликта на стороне Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент эфира которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Францию вряд ли можно отнести к нейтральным государствам - к тем, которые могут претендовать на роль модератора, скажем, как Бразилия, как Китай, как африканские страны. Франция уже этого не может делать, потому что Франция де-факто - активный участник этого конфликта, причем участник со стороны Украины", - сказал представитель Кремля, комментируя предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении мирного саммита по Украине в Париже.

По словам Пескова, французская сторона должна отдавать себе в этом отчет. При этом пресс-секретарь президента добавил, что пока не видел и не слышал официальных заявлений президента Франции на счет мирного саммита. "Давайте дождемся самих разъяснений и поймем, что имеет в виду господин Макрон", - подчеркнул представитель Кремля.

В среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что Макрон предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести в Париже саммит, посвященный конфликту на Украине. Как отмечает издание, пока нет четкого списка возможных участников саммита, но европейские чиновники стремятся привлечь к участию Бразилию, Индию, Китай и другие незападные страны.