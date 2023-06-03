Пленум новосибирского обкома КПРФ поддержал Романа Яковлева на выборах губернатора

Его кандидатуру вынесут на областную партийную конференцию, которая состоится 17 июня

НОВОСИБИРСК, 3 июня. /ТАСС/. Первый секретарь Ленинского райкома КПРФ в Новосибирске, депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев поддержан пленумом обкома партии на выборы губернатора. Об этом сообщается в субботу на сайте партии.

"Кандидатура Романа Яковлева была поддержана пленумом областного комитета и будет вынесена на областную партийную конференцию, которая состоится 17 июня", - говорится в сообщении.

Яковлев - первый секретарь Ленинского райкома КПРФ, секретарь по выборам областного комитета КПРФ, кандидат в члены ЦК КПРФ, заместитель председателя комитета по аграрной политике Законодательного собрания Новосибирской области. В 2021 на выборах в Госдуму по одномандатному округу № 138 занял второе место с результатом 28,31% против 35,88% у единоросса Виктора Игнатова.

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут в сентябре 2023 года. Действующий губернатор Андрей Травников занял пост главы региона в 2018 году. 21 апреля он сообщил журналистам о планах избираться на второй срок, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак поддержал его кандидатуру.