Володин передал Эрдогану приветствие и поздравление от Путина с вступлением должность

Спикер Госдумы представляет Россию на церемонии инаугурации президента Турции

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, присутствующий на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передал ему слова приветствия и поздравления от президента РФ Владимира Путина в связи со вступлением в должность главы государства. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Госдумы.

"Председатель ГД передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина и поздравление со вступлением в должность президента", - говорится в сообщении, распространенном на сайте Госдумы.

Володин представляет Россию на церемонии инаугурации президента Турции и принимает в ней участие по поручению Путина.

В пресс-службе Госдумы также отметили, что Володин и Эрдоган побеседовали в ходе встречи президента Турции с главами иностранных делегаций, прибывших для участия в церемонии инаугурации.

Церемония инаугурации президента Турции Эрдогана проходит в Анкаре в субботу. Эрдоган по итогам второго тура выборов 28 мая получил 52,18% голосов избирателей.