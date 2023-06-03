3 июня, 16:23

Губернатор Севастополя предупредил жителей о стрельбе во время учений на флоте

Тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота проведут на Северном молу, на Южном и в Камышовой бухте, уточнил Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о громких звуках в городе во время тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота. Об этом он написал в субботу в своем Telegram-канале.

"На Северном молу, на Южном и в Камышовой бухте ориентировочно с 19:30 мск флот будет проводить очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - написал губернатор.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Одна из последних атак была совершена 7 мая, тогда один дрон потерял управление и упал в лесополосе на окраине Севастополя, два других были сбиты над морем. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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