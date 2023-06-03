В этом городе 4 июня состоится министерская встреча ОПЕК+

ВЕНА, 3 июня. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак прибыл в Вену, где 4 июня состоится министерская встреча ОПЕК+, сообщает корреспондент ТАСС.

Заседание министров альянса состоится 4 июня очно в Вене впервые с октября 2022 года.

Тогда страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки (б/с) с ноября. При этом 2 апреля несколько стран, входящих в ОПЕК+, объявили дополнительно о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года. Общий объем этого сокращения, включая долю России, составляет 1,66 млн б/с.

Источник в одной из делегаций сообщил ТАСС, что страны ОПЕК+ рассматривают различные варианты действий по параметрам добычи нефти на встрече 4 июня, в том числе сокращение производства. При этом агентство Reuters со ссылкой на источники в делегациях утверждает, что ОПЕК+ обсуждает среди прочих вариантов дополнительное сокращение добычи на 1 млн б/с.