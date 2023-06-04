Ульянов считает возможным визит главы МАГАТЭ в Москву

При этом постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене сообщил, что конкретных договоренностей пока нет

ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Новый визит главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Москву возможен, однако конкретных договоренностей пока нет. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Конечно, возможен. Возможен новый визит, но пока в практическом плане мы это не обсуждали", - сказал он. По словам Ульянова, дата возможного визита пока также не обсуждается.

Он напомнил, что Гросси в 2022 году трижды проводил переговоры в России - в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ уже приняла меры, соответствующие предложениям Гросси.