4 июня, 09:11,
обновлено 4 июня, 09:25

Ушаков заявил, что просвета в отношениях России с США пока не просматривается

Михаил Метцель/ ТАСС
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© Михаил Метцель/ ТАСС

По словам помощника президента РФ, "состояние дел на российско-американском треке" не вызывает оптимизма

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Положение дел в российско-американских отношениях пока не дает особых поводов для оптимизма, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

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"Пока просвет не просматривается. Вы знаете состояние дел на российско-американском треке - оптимизма это особо не вызывает", - заметил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. Фрагмент эфира опубликовал в Telegram-канале ведущий Павел Зарубин.

Ранее Ушаков отмечал, что между Москвой и Вашингтоном "некоторые контакты существуют", но "время от времени". В частности, по его словам, есть диалог по дипломатической линии, в том числе о ситуации с визами, а также по специальным каналам - об обмене заключенными. 

Теги:
СШАРоссияУшаков, Юрий Викторович
© Информационное агентство ТАСС
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