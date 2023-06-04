Ушаков заявил, что просвета в отношениях России с США пока не просматривается

По словам помощника президента РФ, "состояние дел на российско-американском треке" не вызывает оптимизма

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Положение дел в российско-американских отношениях пока не дает особых поводов для оптимизма, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Пока просвет не просматривается. Вы знаете состояние дел на российско-американском треке - оптимизма это особо не вызывает", - заметил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. Фрагмент эфира опубликовал в Telegram-канале ведущий Павел Зарубин.

Ранее Ушаков отмечал, что между Москвой и Вашингтоном "некоторые контакты существуют", но "время от времени". В частности, по его словам, есть диалог по дипломатической линии, в том числе о ситуации с визами, а также по специальным каналам - об обмене заключенными.